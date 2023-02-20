Bendik Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bendik Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bendik Kristiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bendik Kristiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bendik Kristiansen 20 Kasım 2002 tarihinde Teie şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bendik Kristiansen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fraser Sport Management yapmaktadır. Bendik Kristiansen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jerv futbol takımında oynamaktadır. FK Jerv takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Bendik Kristiansen'nin FK Jerv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bendik Kristiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bendik Kristiansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bendik Kristiansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bendik Kristiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2021 yılında FK Jerv

Bendik Kristiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bendik Kristiansen şuan FK Jerv takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Teie IF (-2016), FK Tønsberg (2018-2019), FK Eik Tønsberg 871 (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.