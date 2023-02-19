Brayan Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Lemos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Lemos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Lemos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Lemos 11 Şubat 2001 tarihinde Unguía şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Smith Lemos Pino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Lemos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Lemos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brayan Lemos'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Lemos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Lemos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Lemos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Lemos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Valledupar

1 Ocak 2022 yılında Fortaleza CEIF

Brayan Lemos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Lemos şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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