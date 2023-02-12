Carlo Pignatiello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Pignatiello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlo Pignatiello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlo Pignatiello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlo Pignatiello 16 Ocak 2000 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlo Pignatiello Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlo Pignatiello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlo Pignatiello'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlo Pignatiello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlo Pignatiello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Carlo Pignatiello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlo Pignatiello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Mirren FC U17

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Livingston B

28 Ağu 2018 yılında BSC Glasgow

31 Mayıs 2019 yılında Livingston B

1 Temmuz 2019 yılında Stranraer

30 Nisan 2020 yılında Livingston B

1 Temmuz 2020 yılında Livingston FC

24 Şubat 2021 yılında Arbroath

1 Mayıs 2021 yılında Livingston FC

3 Temmuz 2021 yılında Dumbarton FC

10 Mayıs 2022 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2022 yılında Morton

Carlo Pignatiello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlo Pignatiello şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Rangers FC, St. Mirren FC, Livingston FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.