Jai Quitongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jai Quitongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jai Quitongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jai Quitongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jai Quitongo 14 Eylül 1997 tarihinde Wishaw şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İskoçya,Angola uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jai Quitongo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Jai Quitongo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jai Quitongo'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jai Quitongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jai Quitongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jai Quitongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jai Quitongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2014 yılında Aberdeen FC U20

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

14 Ağu 2015 yılında Greenock U20

1 Temmuz 2016 yılında Morton

31 Ağu 2018 yılında Partick Thistle

2 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2019 yılında Machine Sazi

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2020 yılında Dumbarton FC

30 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

24 Ekim 2020 yılında Queen's Park

1 Temmuz 2022 yılında Morton

Jai Quitongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jai Quitongo şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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