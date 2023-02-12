Lewis Mcgrattan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Mcgrattan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Mcgrattan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Mcgrattan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Mcgrattan 8 Ocak 2001 tarihinde Port Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Mcgrattan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Sports Agents yapmaktadır. Lewis Mcgrattan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lewis Mcgrattan'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lewis Mcgrattan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewis Mcgrattan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Mcgrattan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Mcgrattan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Greenock U17

1 Temmuz 2018 yılında Greenock Res.

1 Temmuz 2020 yılında Morton

11 Eylül 2020 yılında Gretna

1 Ocak 2021 yılında Morton

Lewis Mcgrattan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Mcgrattan şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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