Lewis Strapp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Strapp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Strapp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Strapp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Strapp 26 Kasım 1999 tarihinde Dunoon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Strapp Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lewis Strapp, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lewis Strapp'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lewis Strapp Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewis Strapp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lewis Strapp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Strapp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Greenock U20

18 Ağu 2017 yılında Elgin City

4 Ocak 2018 yılında Greenock U20

1 Temmuz 2018 yılında Greenock Res.

27 Eylül 2018 yılında Annan Athletic FC

5 Mayıs 2019 yılında Greenock Res.

1 Temmuz 2019 yılında Morton

Lewis Strapp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Strapp şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Linwood Rangers FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.