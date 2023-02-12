Robbie Crawford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Crawford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Crawford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Crawford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Crawford 22 Haziran 1994 tarihinde Irvine şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robert Crawford şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Crawford Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Consilium Sports Group yapmaktadır. Robbie Crawford, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Robbie Crawford'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robbie Crawford Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robbie Crawford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robbie Crawford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Crawford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ayr United U20

1 Temmuz 2012 yılında Ayr United

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2014 yılında Ayr United

1 Temmuz 2019 yılında Livingston FC

18 Eylül 2020 yılında Motherwell FC

31 Ocak 2021 yılında Livingston FC

1 Şubat 2021 yılında Motherwell FC

7 Ocak 2022 yılında Partick Thistle

18 Ağu 2022 yılında Morton

Robbie Crawford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Crawford şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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