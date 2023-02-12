Robbie Muirhead kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Muirhead Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robbie Muirhead kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robbie Muirhead ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robbie Muirhead kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Muirhead Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robbie Muirhead

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Muirhead adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Muirhead Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Muirhead 8 Mart 1996 tarihinde Irvine şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Muirhead Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robbie Muirhead, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Robbie Muirhead'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robbie Muirheadboyu ve yaşı kaç

Robbie Muirhead Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robbie Muirhead isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Robbie Muirhead Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Muirhead futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kilmarnock FC U20

1 Aralık 2013 yılında Kilmarnock FC

2 Şubat 2015 yılında Dundee United

1 Eylül 2015 yılında Partick Thistle

4 Ocak 2016 yılında Dundee United

29 Nisan 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Heart of Midl.

19 Ocak 2017 yılında MK Dons

31 Ağu 2018 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2019 yılında Morton

Robbie Muirhead kimdir

Robbie Muirhead Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Muirhead şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grange Academy

Robbie Muirhead Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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Robbie Muirhead nereli

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