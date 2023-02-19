Cesar Salguero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Salguero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Salguero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Salguero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Salguero 28 Nisan 1997 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da César Steven Salguero Zapata şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Salguero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Cesar Salguero'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Salguero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Salguero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cesar Salguero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Salguero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2021 yılında Tigres FC

Cesar Salguero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Salguero şuan Tigres FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.