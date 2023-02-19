Mateo Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Gomez 26 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Gómez Castrillón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Gomez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Gomez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Gomez'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Tigres FC

Mateo Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Gomez şuan Tigres FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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