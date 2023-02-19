Carlos Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlos Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlos Gutierrez 13 Aralık 1999 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Esteban Gutiérrez Novoa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlos Gutierrez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Gutierrez'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Carlos Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlos Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ocak 2023 yılında Tigres FC
Carlos Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlos Gutierrez şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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