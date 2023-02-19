David Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Calderon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Calderon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Calderon 5 Eylül 2002 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Santiago Calderón Shaik şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Calderon Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Calderon'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Calderon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Calderon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Tigres FC
David Calderon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Calderon şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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