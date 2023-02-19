Juan Duque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Duque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Duque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Duque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Duque 2 Temmuz 1993 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Duque Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Duque Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Duque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Duque'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Duque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Duque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Duque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Duque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Millonarios

1 Ocak 2014 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2015 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2018 yılında Valledupar

1 Ocak 2019 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2022 yılında Tigres FC

Juan Duque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Duque şuan Tigres FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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