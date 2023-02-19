Mateo Anaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Anaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Anaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Anaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Anaya 20 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Mateo Anaya Forero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Anaya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Anaya, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mateo Anaya'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Anaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Anaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Anaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Anaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Anaya şuan Tigres FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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