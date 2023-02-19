Jhon Lopera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Lopera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Lopera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Lopera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Lopera 22 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Alejandro Lopera Gaviria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Lopera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jhon Lopera'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Lopera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Lopera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Lopera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Lopera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Lopera şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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