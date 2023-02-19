Mario Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Alvarez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Alvarez 6 Haziran 1994 tarihinde Sincelejo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Alexander Álvarez Villalba şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Alvarez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Mario Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Alvarez'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2016 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2017 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2018 yılında Patriotas

22 Mart 2019 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2020 yılında Real Cartagena

23 Şubat 2022 yılında Llaneros FC

1 Temmuz 2022 yılında Colmenarez

26 Ocak 2023 yılında Tigres FC

Mario Alvarez kimdir

Mario Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Alvarez şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Mario Alvarez nereli

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