Jefferson Laiton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Laiton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Laiton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Laiton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Laiton 7 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson David Laiton Lesmes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Laiton Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jefferson Laiton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jefferson Laiton'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Laiton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Laiton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jefferson Laiton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Laiton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2016 yılında Emsdetten 05

1 Temmuz 2018 yılında Pr. Münster II

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2022 yılında Tigres FC

Jefferson Laiton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Laiton şuan Tigres FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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