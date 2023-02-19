Joher Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joher Ospina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joher Ospina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joher Ospina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joher Ospina 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joher Ospina Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına - tarihinde katılmıştır. Joher Ospina'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joher Ospina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joher Ospina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joher Ospina şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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