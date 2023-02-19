Julian Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Moreno 25 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Julián David Moreno Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Moreno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Moreno'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Tigres FC

Julian Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Moreno şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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