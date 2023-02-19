Carlos Hincapie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Hincapie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Hincapie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Hincapie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Hincapie 16 Nisan 2001 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Arturo Hincapié Jaramillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Hincapie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Hincapie'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Hincapie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Hincapie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Hincapie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Hincapie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Llaneros FC

17 Ocak 2023 yılında Tigres FC

Carlos Hincapie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Hincapie şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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