Santiago Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Santiago Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Santiago Mejia 25 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Santiago Mejia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına - tarihinde katılmıştır. Santiago Mejia'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Santiago Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Santiago Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Santiago Mejia şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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