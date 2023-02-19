Geovan Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geovan Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geovan Montes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geovan Montes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geovan Montes 31 Ocak 1996 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Geovan Jarit Montes Melo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geovan Montes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Geovan Montes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Geovan Montes'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Geovan Montes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geovan Montes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geovan Montes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geovan Montes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2018 yılında Tigres FC

1 Temmuz 2019 yılında Atlético Huila

16 Eylül 2020 yılında Rionegro Águila

15 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2021 yılında Leones FC

1 Temmuz 2021 yılında CD América

8 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

8 Temmuz 2022 yılında Tigres FC

Geovan Montes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geovan Montes şuan Tigres FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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