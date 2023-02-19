Kevin Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Cardenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Cardenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Cardenas 14 Temmuz 2002 tarihinde Guamal şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin David Cárdenas Peña şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Cardenas Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Cardenas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Cardenas'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Cardenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Cardenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Cardenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Cardenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Tigres FC

Kevin Cardenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Cardenas şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.