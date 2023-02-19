Daniel Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Ramirez 3 Mart 2001 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Steven Ramírez Peña şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Ramirez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Ramirez'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2023 yılında Tigres FC

Daniel Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Ramirez şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.