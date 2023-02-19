Sergio Villarreal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Villarreal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Villarreal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Villarreal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Villarreal 29 Ocak 1995 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Leonardo Villarreal Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Villarreal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sergio Villarreal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Villarreal'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Villarreal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Villarreal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Villarreal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Villarreal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Fortaleza CEIF

1 Mart 2017 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

21 Ağustos 2018 yılında Mosta FC

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2021 yılında Nacional-PB

1 Temmuz 2021 yılında Real Estelí FC

16 Haziran 2022 yılında Mineros

18 Ocak 2023 yılında Tigres FC

Sergio Villarreal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Villarreal şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sergio Villarreal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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