Angel Bonilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Bonilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Bonilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Bonilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Bonilla 29 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ángel José Bonilla Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Bonilla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Bonilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Bonilla'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Bonilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Bonilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Bonilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Bonilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Expreso Rojo

1 Şubat 2019 yılında Jaguares FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Valledupar

29 Ocak 2022 yılında Tigres FC

Angel Bonilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Bonilla şuan Tigres FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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