Mateo Chaves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Chaves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Chaves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Chaves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Chaves 12 Eylül 1998 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Mateo Cháves Castañeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Chaves Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Chaves'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Chaves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Chaves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Chaves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Chaves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Fundación AIFI

23 Ocak 2023 yılında Tigres FC

Mateo Chaves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Chaves şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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