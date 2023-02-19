Martin Payares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Payares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Payares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Payares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Payares 27 Mart 1995 tarihinde Majagual şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Martín Enrique Payares Campo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Payares Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG SPORTS yapmaktadır. Martin Payares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Payares'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Payares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Payares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Payares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Payares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2016 yılında Orsomarso SC

30 Haziran 2017 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2019 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2019 yılında Patriotas

18 Eylül 2020 yılında A. Bucaramanga

14 Temmuz 2021 yılında Patriotas

1 Ocak 2022 yılında El Paso

27 Ocak 2023 yılında Tigres FC

Martin Payares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Payares şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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