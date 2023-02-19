Luis Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luis Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luis Lopez 8 Kasım 2000 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Miguel López González şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luis Lopez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Lopez'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luis Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luis Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Tigres FC
31 Aralık 2023 yılında Santa Fe U20
Luis Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luis Lopez şuan Tigres FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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