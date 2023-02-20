Charlie Dennis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Dennis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Dennis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Dennis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Dennis 28 Eylül 1995 tarihinde Brighton şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Dennis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STAG Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 16 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Charlie Dennis'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Charlie Dennis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CharlieDennis28

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Charlie Dennis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charlie Dennis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Charlie Dennis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Dennis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında PBA Sailfish

1 Mayıs 2017 yılında Tormenta FC

1 Ağustos 2017 yılında PBA Sailfish

23 Ocak 2018 yılında Nashville SC

9 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2018 yılında Tormenta FC

5 Şubat 2020 yılında FC Tucson

19 Ocak 2022 yılında Oakland Roots

16 Aralık 2022 yılında TB Rowdies

Charlie Dennis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Dennis şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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