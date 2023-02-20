Forrest Lasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Forrest Lasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Forrest Lasso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Forrest Lasso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Forrest Lasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Forrest Lasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Forrest Lasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Forrest Lasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Forrest Lasso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Forrest Lasso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Forrest Lasso 11 Mayıs 1993 tarihinde Raleigh, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Forrest Baldwin Lasso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Forrest Lasso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMG yapmaktadır. Forrest Lasso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Forrest Lasso'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Forrest Lasso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/folasso

http://www.instagram.com/folasso/

Forrest Lasso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Forrest Lasso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Forrest Lasso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Forrest Lasso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Wofford

1 Mayıs 2013 yılında GPS Portland

1 Ağustos 2013 yılında Wofford

20 Şubat 2015 yılında Charleston

20 Kasım 2017 yılında Cincinnati

25 Temmuz 2019 yılında Nashville SC

30 Kasım 2019 yılında Cincinnati

1 Ocak 2020 yılında TB Rowdies

11 Ocak 2022 yılında GIF Sundsvall

31 Ocak 2023 yılında TB Rowdies

Forrest Lasso kimdir

Forrest Lasso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Forrest Lasso şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Capital Area RailHawks Academy (2002-2011), Wofford Terriers (2011-2014)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Forrest Lasso nereli

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