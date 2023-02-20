Sebastian Dalgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Dalgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Dalgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Dalgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Dalgaard 23 Ağustos 1991 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Dalgaard Asmussen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Dalgaard Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Sebastian Dalgaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Dalgaard'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Dalgaard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SebastianDalga1

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http://www.instagram.com/sebdalgaard/

Sebastian Dalgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Dalgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Dalgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Dalgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Fyn

1 Temmuz 2010 yılında BK Marienlyst

1 Ocak 2013 yılında Brönshöj BK

1 Ocak 2015 yılında Oklahoma City

15 Kasım 2016 yılında St. Louis FC

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2018 yılında Middelfart

3 Ocak 2019 yılında Hartford

21 Şubat 2020 yılında TB Rowdies

Sebastian Dalgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Dalgaard şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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