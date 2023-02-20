Aaron Guillen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Guillen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Guillen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aaron Guillen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aaron Guillen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Guillen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Guillen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Guillen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Guillen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Guillen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Guillen 23 Haziran 1993 tarihinde Chihuahua şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Guillen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 18 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Aaron Guillen'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Guillen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Aaronguillen33

http://www.instagram.com/Aaronguillen33/

Aaron Guillen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Guillen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Aaron Guillen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Guillen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında FGCU Eagles

1 Mayıs 2013 yılında Austin Aztex

1 Ağustos 2013 yılında FGCU Eagles

5 Ocak 2016 yılında Dallas

5 Ağustos 2017 yılında Roughnecks FC

30 Kasım 2017 yılında Dallas

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2018 yılında North Carolina

18 Aralık 2019 yılında TB Rowdies

Aaron Guillen kimdir

Aaron Guillen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Guillen şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Austin Aztex, FC Dallas, Florida Gulf Coast University

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Aaron Guillen nereli

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