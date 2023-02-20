Freddy Kleemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddy Kleemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Freddy Kleemann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Freddy Kleemann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Freddy Kleemann 19 Mart 1999 tarihinde Newbury Park, California şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Gerd Kleemann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Freddy Kleemann Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Freddy Kleemann'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Freddy Kleemann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Freddy Kleemann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Freddy Kleemann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Freddy Kleemann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Washington

1 Mayıs 2019 yılında Ventura County

1 Ağustos 2019 yılında Washington

21 Ocak 2021 yılında Austin

14 Mayıs 2021 yılında Legion FC

30 Haziran 2021 yılında Austin

11 Mart 2022 yılında Legion FC

30 Kasım 2022 yılında Austin

1 Ocak 2023 yılında TB Rowdies

Freddy Kleemann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Freddy Kleemann şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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