Dayonn Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dayonn Harris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dayonn Harris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dayonn Harris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dayonn Harris 29 Ağustos 1997 tarihinde Milton, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dayonn Harris Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 31 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Dayonn Harris'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dayonn Harris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dayonn Harris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dayonn Harris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dayonn Harris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında UConn Huskies

1 Mayıs 2019 yılında Vaughan Azzurri

1 Ağustos 2019 yılında UConn Huskies

9 Ocak 2020 yılında Salt Lake

10 Şubat 2020 yılında Real Monarchs

31 Aralık 2020 yılında TB Rowdies

Dayonn Harris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dayonn Harris şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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