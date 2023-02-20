Zachary Herivaux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Herivaux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zachary Herivaux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zachary Herivaux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zachary Herivaux 1 Şubat 1996 tarihinde Suita, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Haiti,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zachary Herivaux Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Zachary Herivaux, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 8 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Zachary Herivaux'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Zachary Herivaux Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/zherivaux100

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http://www.instagram.com/zherivaux100/

Zachary Herivaux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zachary Herivaux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Zachary Herivaux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zachary Herivaux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2015 yılında New England

21 Nisan 2017 yılında San Antonio FC

31 Aralık 2017 yılında New England

14 Mart 2019 yılında Legion FC

31 Aralık 2019 yılında New England

24 Ocak 2020 yılında San Antonio FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2021 yılında Legion FC

8 Aralık 2022 yılında TB Rowdies

Zachary Herivaux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zachary Herivaux şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zachary Herivaux Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shalrie Joseph SC (-2011), New England Revolution Academy (2011-2015)

Haiti takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Haiti U20 takımında 16 numaralı formasıyla 19 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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