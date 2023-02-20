Ariel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ariel Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ariel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Martinez 9 Mayıs 1986 tarihinde Sancti Spíritus şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Küba uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Pedro Martínez González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Martinez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A10 PRO yapmaktadır. Ariel Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ariel Martinez'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ariel Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/arielmg580

Ariel Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ariel Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2015 yılında Charleston

12 Mart 2016 yılında Miami FC

1 Şubat 2018 yılında Miami FC 2

1 Ocak 2019 yılında Miami FC

1 Ocak 2020 yılında Tulsa

19 Ocak 2021 yılında Miami FC

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

19 Nisan 2022 yılında Hartford

19 Ocak 2023 yılında TB Rowdies

Ariel Martinez kimdir

Ariel Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Martinez şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ariel Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Küba takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 11 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ariel Martinez nereli

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