Connor Sparrow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Sparrow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Sparrow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Sparrow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Sparrow 10 Mayıs 1994 tarihinde St. Louis, Missouri şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Sparrow Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 23 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Connor Sparrow'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Connor Sparrow Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ConnorSparrow24

http://www.instagram.com/connorsparrow24/

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Connor Sparrow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connor Sparrow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Connor Sparrow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Sparrow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında UMKC Kangaroos

1 Ağustos 2013 yılında CU Bluejays

1 Mayıs 2014 yılında IMG Bradenton

1 Ağustos 2014 yılında CU Bluejays

1 Mayıs 2015 yılında IMG Bradenton

1 Ağustos 2015 yılında CU Bluejays

19 Ocak 2016 yılında Salt Lake

18 Mart 2016 yılında Real Monarchs

11 Eylül 2017 yılında Salt Lake

15 Eylül 2017 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2017 yılında Salt Lake

23 Mart 2018 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2018 yılında Salt Lake

13 Aralık 2018 yılında Nashville SC

20 Ocak 2020 yılında Chicago

21 Ocak 2021 yılında Miami FC

23 Aralık 2022 yılında TB Rowdies

Connor Sparrow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Sparrow şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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