Lewis Hilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Hilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lewis Hilton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lewis Hilton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lewis Hilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Hilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lewis Hilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Hilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Hilton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Hilton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Hilton 22 Ekim 1993 tarihinde Truro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Lewis Alexander Hilton şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Hilton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 17 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Lewis Hilton'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Lewis Hilton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LewisHilton4

http://www.instagram.com/lewis_hilton14/

Lewis Hilton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lewis Hilton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Lewis Hilton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Hilton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Exeter U18

1 Temmuz 2009 yılında Hartpury College

1 Ağustos 2012 yılında Young Harris

1 Mayıs 2014 yılında Ocala Stampede

1 Ağustos 2014 yılında Young Harris

1 Mayıs 2015 yılında Ocala Stampede

1 Ağustos 2015 yılında Young Harris

23 Aralık 2015 yılında Charlotte Ind.

29 Ocak 2018 yılında St. Louis FC

17 Aralık 2019 yılında TB Rowdies

Lewis Hilton kimdir

Lewis Hilton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Hilton şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Plymouth Argyle FC (2003-2008), Exeter City FC (2008-2009)

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Lewis Hilton nereli

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