Cal Jennings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cal Jennings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cal Jennings adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cal Jennings Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cal Jennings 17 Mayıs 1997 tarihinde Atlanta, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cal Jennings Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cal Jennings'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Cal Jennings Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cal Jennings isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cal Jennings Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cal Jennings futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında UCF Knights

9 Ocak 2020 yılında Dallas

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2020 yılında Memphis 901

4 Aralık 2020 yılında Indy Eleven

9 Mart 2021 yılında LAFC

5 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

6 Mayıs 2021 yılında LAFC

26 Ocak 2023 yılında TB Rowdies

Cal Jennings Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cal Jennings şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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