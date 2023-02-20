Yann Ekra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Ekra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yann Ekra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yann Ekra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yann Ekra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Ekra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yann Ekra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Ekra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Ekra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Ekra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Ekra 10 Aralık 1990 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Ekra Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yann Ekra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 7 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Yann Ekra'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Yann Ekra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yannekra

http://www.instagram.com/yannekra/

Yann Ekra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Ekra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Yann Ekra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Ekra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hull U18

1 Ocak 2009 yılında Panionios

30 Haziran 2009 yılında Hull U18

1 Nisan 2012 yılında Harrisburg City

13 Eylül 2013 yılında Philadelphia

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2014 yılında Harrisburg City

15 Aralık 2015 yılında Charlotte Ind.

7 Aralık 2018 yılında TB Rowdies

Yann Ekra kimdir

Yann Ekra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Ekra şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Yann Ekra nereli

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