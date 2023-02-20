Jordan Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Doherty ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Doherty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Doherty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Doherty 29 Ağustos 2000 tarihinde Balbriggan, North Dublin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Doherty Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Doherty'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Doherty Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jordan_Doherty1

http://www.instagram.com/jordan.doherty8/

Jordan Doherty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Doherty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Doherty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Doherty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2019 yılında TB Rowdies

30 Kasım 2019 yılında Sheff Utd U18

24 Ocak 2020 yılında TB Rowdies

1 Ocak 2022 yılında Bohemians

31 Ocak 2023 yılında TB Rowdies

Jordan Doherty kimdir

Jordan Doherty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Doherty şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jordan Doherty Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U19 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İrlanda U18 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Jordan Doherty nereli

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