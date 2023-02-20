Conner Antley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conner Antley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conner Antley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conner Antley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conner Antley 22 Mart 1995 tarihinde Atlanta, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da William Conner Antley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conner Antley Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 29 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Conner Antley'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Conner Antley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conner Antley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Conner Antley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conner Antley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2017 yılında Mercer Bears

1 Mayıs 2018 yılında Tormenta FC

21 Kasım 2019 yılında Indy Eleven

29 Aralık 2020 yılında TB Rowdies

Conner Antley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conner Antley şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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