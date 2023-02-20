Lucky Mkosana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucky Mkosana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucky Mkosana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucky Mkosana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lucky Mkosana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucky Mkosana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucky Mkosana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucky Mkosana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucky Mkosana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucky Mkosana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucky Mkosana 30 Eylül 1987 tarihinde Bulawayo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.Gerçek adı da Luckymore Mkosana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucky Mkosana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Lucky Mkosana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 27 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Lucky Mkosana'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucky Mkosana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Luckynumber17_

http://www.instagram.com/luckynumber17_/

Lucky Mkosana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucky Mkosana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucky Mkosana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucky Mkosana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2011 yılında Dartmouth Col.

12 Ocak 2012 yılında Chicago

27 Mayıs 2012 yılında Harrisburg City

2 Eylül 2013 yılında TB Rowdies

30 Kasım 2013 yılında Harrisburg City

2 Ocak 2014 yılında TB Rowdies

1 Aralık 2014 yılında NY Cosmos

1 Ocak 2017 yılında IFK Mariehamn

10 Temmuz 2017 yılında NY Cosmos

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

21 Mart 2018 yılında Penn FC

14 Aralık 2018 yılında Louisville City

27 Haziran 2019 yılında TB Rowdies

Lucky Mkosana kimdir

Lucky Mkosana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucky Mkosana şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucky Mkosana nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Nasser Al Hadhood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Hadhood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nasser Al Hadhood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Hadhood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aaron Molloy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Molloy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aaron Molloy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Molloy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Musab Al Juwayr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musab Al Juwayr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Musab Al Juwayr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musab Al Juwayr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mitchell Myers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Myers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mitchell Myers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Myers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!