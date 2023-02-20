Lucky Mkosana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucky Mkosana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucky Mkosana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucky Mkosana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucky Mkosana 30 Eylül 1987 tarihinde Bulawayo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.Gerçek adı da Luckymore Mkosana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucky Mkosana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Lucky Mkosana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 27 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Lucky Mkosana'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucky Mkosana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Luckynumber17_

http://www.instagram.com/luckynumber17_/

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Lucky Mkosana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucky Mkosana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucky Mkosana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucky Mkosana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2011 yılında Dartmouth Col.

12 Ocak 2012 yılında Chicago

27 Mayıs 2012 yılında Harrisburg City

2 Eylül 2013 yılında TB Rowdies

30 Kasım 2013 yılında Harrisburg City

2 Ocak 2014 yılında TB Rowdies

1 Aralık 2014 yılında NY Cosmos

1 Ocak 2017 yılında IFK Mariehamn

10 Temmuz 2017 yılında NY Cosmos

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

21 Mart 2018 yılında Penn FC

14 Aralık 2018 yılında Louisville City

27 Haziran 2019 yılında TB Rowdies

Lucky Mkosana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucky Mkosana şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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