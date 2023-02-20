Felix Schroter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Schroter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felix Schroter kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felix Schroter ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felix Schroter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Schroter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felix Schroter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Schroter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Schroter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Schroter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Schroter 23 Ocak 1996 tarihinde Ulm şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Schroter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer-Solutions yapmaktadır. Felix Schroter, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felix Schroter'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Schroter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Schroter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Felix Schroter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Schroter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Hoffenheim U17

1 Ocak 2013 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2014 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 II

8 Ağustos 2015 yılında Heidenheim

1 Şubat 2016 yılında Schalke 04 II

6 Temmuz 2018 yılında FV Illertissen

1 Temmuz 2019 yılında Unterhaching

2 Ağustos 2021 yılında FK Jerv

31 Ocak 2023 yılında TB Rowdies

Felix Schroter kimdir

Felix Schroter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Schroter şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV Pfuhl 1894 (2000-2003), SSV Ulm 1846 (2003-2008), VfB Stuttgart (2008-2011), TSG 1899 Hoffenheim (2011-2014), FC Schalke 04 (2014-2015)

Felix Schroter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Felix Schroter nereli

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