Jake Areman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Areman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Areman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Areman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Areman 9 Mart 1996 tarihinde West Long Branch, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jake E. Areman şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Areman Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jake Areman'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Areman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Areman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jake Areman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Areman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Maryland

1 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2016 yılında Monmouth

1 Mayıs 2017 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2017 yılında Monmouth

1 Mart 2018 yılında Charlotte Ind.

10 Ocak 2022 yılında TB Rowdies

Jake Areman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Areman şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.