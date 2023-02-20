Leo Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Fernandes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leo Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Fernandes 23 Aralık 1991 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Fernandes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Fernandes Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Fernandes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 18 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Leo Fernandes'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Fernandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Leo_Fernandes22

http://www.instagram.com/leofernandes10/

Leo Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Leo Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Stony Brook

1 Mayıs 2012 yılında Reading United

1 Ağustos 2012 yılında Stony Brook

22 Ocak 2013 yılında Philadelphia

3 Mayıs 2013 yılında Harrisburg City

30 Kasım 2013 yılında Philadelphia

16 Ocak 2015 yılında NY Cosmos

31 Aralık 2015 yılında Philadelphia

24 Mart 2016 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2016 yılında Philadelphia

18 Ocak 2017 yılında TB Rowdies

Leo Fernandes kimdir

Leo Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Fernandes şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BW Gottschee

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Leo Fernandes nereli

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