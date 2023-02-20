Raiko Arozarena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raiko Arozarena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raiko Arozarena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raiko Arozarena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raiko Arozarena 27 Mart 1997 tarihinde Pinar del Río şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Küba uyrukludur.Gerçek adı da Raiko Arozarena González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raiko Arozarena Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Raiko Arozarena'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Raiko Arozarena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raiko Arozarena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raiko Arozarena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raiko Arozarena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Venados FC

1 Temmuz 2020 yılında Cafetaleros

9 Nisan 2021 yılında TB Rowdies

12 Temmuz 2022 yılında Forward Madison

20 Ekim 2022 yılında TB Rowdies

Raiko Arozarena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raiko Arozarena şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Raiko Arozarena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Küba takımında 12 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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