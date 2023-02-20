Phil Breno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phil Breno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Phil Breno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Phil Breno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Phil Breno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phil Breno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Phil Breno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phil Breno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phil Breno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phil Breno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phil Breno 11 Aralık 1995 tarihinde Mount Airy, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phil Breno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Phil Breno'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Phil Breno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phil Breno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Phil Breno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phil Breno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Frederick

1 Ağustos 2015 yılında UMBC Retrievers

1 Ocak 2016 yılında W&M Tribe

1 Mayıs 2016 yılında Frederick

1 Ağustos 2016 yılında W&M Tribe

1 Mayıs 2017 yılında Frederick

1 Ağustos 2017 yılında W&M Tribe

1 Mayıs 2018 yılında Frederick

1 Ağustos 2018 yılında W&M Tribe

8 Mart 2019 yılında Charleston

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2021 yılında Forward Madison

12 Temmuz 2022 yılında TB Rowdies

30 Kasım 2022 yılında Forward Madison

25 Ocak 2023 yılında TB Rowdies

Phil Breno kimdir

Phil Breno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phil Breno şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Phil Breno nereli

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