Jj Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jj Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jj Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jj Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jj Williams 4 Ocak 1998 tarihinde Clovis, New Mexico şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jerome Williams Jr. şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jj Williams Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tampa Bay Rowdies futbol takımında oynamaktadır. Tampa Bay Rowdies takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jj Williams'nin Tampa Bay Rowdies ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jj Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JJ23Williams

Jj Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jj Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jj Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jj Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Hammers

1 Ağustos 2016 yılında UK Wildcats

1 Mayıs 2017 yılında Reading United

1 Ağustos 2017 yılında UK Wildcats

1 Mayıs 2018 yılında Dayton Dutch L.

1 Ağustos 2018 yılında UK Wildcats

11 Ocak 2019 yılında Columbus Crew

12 Nisan 2019 yılında Legion FC

30 Kasım 2019 yılında Columbus Crew

5 Mart 2020 yılında Atlanta

10 Eylül 2020 yılında Legion FC

30 Kasım 2020 yılında Atlanta

19 Ocak 2021 yılında Legion FC

27 Ocak 2022 yılında Tulsa

27 Temmuz 2022 yılında Phoenix Rising

11 Ocak 2023 yılında TB Rowdies

Jj Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jj Williams şuan Tampa Bay Rowdies takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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